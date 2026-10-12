Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
|Profitable Nucor-Investition?
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12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 5 Jahren eingebracht
Am 12.10.2021 wurden Nucor-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 99,60 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Nucor-Aktie investiert hat, hat nun 100,402 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25 133,53 USD, da sich der Wert eines Nucor-Anteils am 09.10.2026 auf 250,33 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 151,34 Prozent vermehrt.
Nucor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 56,63 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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