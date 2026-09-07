Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
|Frühe Anlage
|
07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Nucor-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Nucor-Anteile betrug an diesem Tag 168,90 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nucor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,592 Nucor-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 154,57 USD, da sich der Wert eines Nucor-Papiers am 04.09.2026 auf 261,07 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54,57 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Nucor zuletzt 59,29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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