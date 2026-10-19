Nucor Aktie

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WKN: 851918 / ISIN: US6703461052

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Nucor-Investmentbeispiel 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nucor von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nucor-Aktien verdienen können.

Die Nucor-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Nucor-Papier bei 48,03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,082 Nucor-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.10.2026 533,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 256,29 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 433,60 Prozent gleich.

Insgesamt war Nucor zuletzt 58,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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