Nucor Aktie

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WKN: 851918 / ISIN: US6703461052

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Profitabler Nucor-Einstieg? 02.11.2026 16:03:44

S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nucor von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Nucor-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Nucor-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 151,26 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 66,111 Nucor-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 273,87 USD gerechnet, wäre die Investition nun 18 105,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 81,06 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Nucor bezifferte sich zuletzt auf 62,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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