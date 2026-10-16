NVR Aktie

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WKN: 888265 / ISIN: US62944T1051

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Lukrative NVR-Investition? 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert NVR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVR von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in NVR-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der NVR-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die NVR-Aktie bei 4 966,53 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,013 NVR-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 5 940,83 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 961,73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 19,62 Prozent vermehrt.

NVR erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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