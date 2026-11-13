S&P 500-Wert NVR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVR von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in NVR gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der NVR-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 5 253,81 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in NVR-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,019 NVR-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (5 814,34 USD), wäre das Investment nun 110,67 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +10,67 Prozent.

Am Markt war NVR jüngst 15,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at