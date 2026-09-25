S&P 500-Wert NVR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NVR von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in NVR eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die NVR-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die NVR-Anteile bei 1 651,30 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,056 NVR-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 37 761,10 USD, da sich der Wert eines NVR-Papiers am 24.09.2026 auf 6 235,49 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 277,61 Prozent zugenommen.

NVR wurde am Markt mit 16,65 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at