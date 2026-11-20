NVR Aktie
WKN: 888265 / ISIN: US62944T1051
|Lohnende NVR-Anlage?
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20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Wert NVR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NVR-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem NVR-Papier statt. Der Schlusskurs der NVR-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1 598,62 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die NVR-Aktie investierten, hätten nun 0,626 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 436,85 USD, da sich der Wert eines NVR-Papiers am 19.11.2026 auf 5 494,21 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 243,68 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von NVR belief sich zuletzt auf 14,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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