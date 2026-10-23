S&P 500-Wert NVR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NVR-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen NVR-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 23.10.2016 wurde das NVR-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 1 580,20 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,063 NVR-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 386,70 USD, da sich der Wert eines NVR-Papiers am 22.10.2026 auf 6 110,63 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +286,70 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von NVR bezifferte sich zuletzt auf 15,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at