NXP Semiconductors Aktie
WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784
|Profitable NXP Semiconductors-Anlage?
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30.10.2026 10:03:36
S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die NXP Semiconductors-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das NXP Semiconductors-Papier bei 170,18 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in NXP Semiconductors-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58,761 NXP Semiconductors-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der NXP Semiconductors-Aktie auf 266,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 630,51 USD wert. Mit einer Performance von +56,31 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der NXP Semiconductors-Wert an der Börse wurde auf 67,10 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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