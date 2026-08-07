NXP Semiconductors Aktie
WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784
|NXP Semiconductors-Investmentbeispiel
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07.08.2026 10:03:56
S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das NXP Semiconductors-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 218,73 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die NXP Semiconductors-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 45,718 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 231,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 596,63 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,97 Prozent gesteigert.
NXP Semiconductors wurde am Markt mit 58,29 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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