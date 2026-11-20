Anleger, die vor Jahren in NXP Semiconductors-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden NXP Semiconductors-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 184,19 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das NXP Semiconductors-Papier investiert hätte, befänden sich nun 54,292 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der NXP Semiconductors-Aktie auf 251,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 668,49 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,68 Prozent erhöht.

NXP Semiconductors markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 63,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at