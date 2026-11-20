NXP Semiconductors Aktie
WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784
|Rentables NXP Semiconductors-Investment?
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20.11.2026 10:03:33
S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden NXP Semiconductors-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 184,19 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das NXP Semiconductors-Papier investiert hätte, befänden sich nun 54,292 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der NXP Semiconductors-Aktie auf 251,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 668,49 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,68 Prozent erhöht.
NXP Semiconductors markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 63,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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