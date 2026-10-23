NXP Semiconductors Aktie
WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784
|Rentabler NXP Semiconductors-Einstieg?
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23.10.2026 10:03:37
S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NXP Semiconductors-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit NXP Semiconductors-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 220,73 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die NXP Semiconductors-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,530 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 237,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 077,29 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,73 Prozent zugenommen.
Der NXP Semiconductors-Wert an der Börse wurde auf 61,04 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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