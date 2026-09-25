S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel hätte eine Investition in NXP Semiconductors von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in NXP Semiconductors-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das NXP Semiconductors-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 226,81 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NXP Semiconductors-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,441 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 230,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101,48 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,48 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von NXP Semiconductors belief sich zuletzt auf 59,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at