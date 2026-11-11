S&P 500-Wert Occidental Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Occidental Petroleum von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Occidental Petroleum eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Occidental Petroleum-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Occidental Petroleum-Aktie betrug an diesem Tag 32,12 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 311,333 Occidental Petroleum-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 714,82 USD, da sich der Wert eines Occidental Petroleum-Anteils am 10.11.2026 auf 56,90 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77,15 Prozent angezogen.

Occidental Petroleum erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 55,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at