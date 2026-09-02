S&P 500-Wert Occidental Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Occidental Petroleum von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Occidental Petroleum-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Occidental Petroleum-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Occidental Petroleum-Papier an diesem Tag bei 48,05 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 20,812 Occidental Petroleum-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Occidental Petroleum-Aktie auf 60,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 268,47 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 26,85 Prozent gleich.

Occidental Petroleum wurde jüngst mit einem Börsenwert von 60,29 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at