Occidental Petroleum Aktie

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WKN: 851921 / ISIN: US6745991058

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Langfristige Investition 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Wert Occidental Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Occidental Petroleum von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Occidental Petroleum-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Occidental Petroleum-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 63,01 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Occidental Petroleum-Aktie investiert, befänden sich nun 15,870 Occidental Petroleum-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Occidental Petroleum-Anteile wären am 03.11.2026 959,05 USD wert, da der Schlussstand 60,43 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 959,05 USD, was einer negativen Performance von 4,09 Prozent entspricht.

Insgesamt war Occidental Petroleum zuletzt 60,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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