S&P 500-Wert Occidental Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Occidental Petroleum von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Occidental Petroleum-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Occidental Petroleum-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 31,99 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Occidental Petroleum-Aktie investiert hätte, hätte er nun 31,260 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 61,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 927,16 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 92,72 Prozent.

Occidental Petroleum erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 60,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at