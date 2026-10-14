Occidental Petroleum Aktie
WKN: 851921 / ISIN: US6745991058
|Occidental Petroleum-Investmentbeispiel
|
14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Wert Occidental Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Occidental Petroleum von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Occidental Petroleum-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 31,99 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Occidental Petroleum-Aktie investiert hätte, hätte er nun 31,260 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 61,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 927,16 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 92,72 Prozent.
Occidental Petroleum erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 60,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Occidental Petroleum Corp.
Analysen zu Occidental Petroleum Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Occidental Petroleum Corp.
|54,28
|-1,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.