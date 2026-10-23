S&P 500-Wert Omnicom Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicom Group von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Omnicom Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Omnicom Group-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 75,58 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 132,310 Omnicom Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Omnicom Group-Papiers auf 82,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 923,52 USD wert. Damit wäre die Investition um 9,24 Prozent gestiegen.

Omnicom Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,07 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at