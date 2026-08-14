Omnicom Group Aktie

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WKN: 871706 / ISIN: US6819191064

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Rentabler Omnicom Group-Einstieg? 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Wert Omnicom Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Omnicom Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Omnicom Group-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Omnicom Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Omnicom Group-Papier bei 84,26 USD. Bei einem Omnicom Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,868 Omnicom Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 88,36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 048,66 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,87 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Omnicom Group einen Börsenwert von 23,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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