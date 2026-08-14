Omnicom Group Aktie
WKN: 871706 / ISIN: US6819191064
|Rentabler Omnicom Group-Einstieg?
|
14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Wert Omnicom Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Omnicom Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Omnicom Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Omnicom Group-Papier bei 84,26 USD. Bei einem Omnicom Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,868 Omnicom Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 88,36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 048,66 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,87 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Omnicom Group einen Börsenwert von 23,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Omnicom Group Inc.
Analysen zu Omnicom Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Omnicom Group Inc.
|75,60
|-1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.