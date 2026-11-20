So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Omnicom Group-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Omnicom Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Omnicom Group-Anteile bei 79,17 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Omnicom Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,263 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Omnicom Group-Aktie auf 85,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,08 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,08 Prozent angezogen.

Omnicom Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at