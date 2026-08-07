S&P 500-Wert Omnicom Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Omnicom Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Omnicom Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 07.08.2021 wurden Omnicom Group-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Omnicom Group-Anteile bei 74,08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Omnicom Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,350 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Omnicom Group-Papiers auf 82,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,38 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 11,38 Prozent.

Der Börsenwert von Omnicom Group belief sich jüngst auf 22,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at