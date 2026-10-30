Omnicom Group Aktie
WKN: 871706 / ISIN: US6819191064
|Rentables Omnicom Group-Investment?
|
30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Omnicom Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Omnicom Group von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Omnicom Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 68,08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Omnicom Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,469 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 118,93 USD, da sich der Wert eines Omnicom Group-Anteils am 29.10.2026 auf 80,97 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +18,93 Prozent.
Jüngst verzeichnete Omnicom Group eine Marktkapitalisierung von 22,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Omnicom Group Inc.
Analysen zu Omnicom Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Omnicom Group Inc.
|72,50
|0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.