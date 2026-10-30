S&P 500-Wert Omnicom Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Omnicom Group von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Omnicom Group-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Omnicom Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 68,08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Omnicom Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,469 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 118,93 USD, da sich der Wert eines Omnicom Group-Anteils am 29.10.2026 auf 80,97 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +18,93 Prozent.

Jüngst verzeichnete Omnicom Group eine Marktkapitalisierung von 22,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at