Omnicom Group Aktie
WKN: 871706 / ISIN: US6819191064
|Omnicom Group-Investmentbeispiel
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Wert Omnicom Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Omnicom Group von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde das Omnicom Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 83,75 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Omnicom Group-Aktie investiert hat, hat nun 119,403 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (79,45 USD), wäre das Investment nun 9 486,57 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 5,13 Prozent verkleinert.
Alle Omnicom Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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