S&P 500-Wert Omnicom Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Omnicom Group von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Omnicom Group-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Omnicom Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 83,75 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Omnicom Group-Aktie investiert hat, hat nun 119,403 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (79,45 USD), wäre das Investment nun 9 486,57 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 5,13 Prozent verkleinert.

Alle Omnicom Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at