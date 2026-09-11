ONEOK Aktie
WKN: 911060 / ISIN: US6826801036
|Hochrechnung
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Wert ONEOK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ONEOK von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades ONEOK-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 48,81 USD. Bei einem ONEOK-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,049 ONEOK-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 196,11 USD, da sich der Wert eines ONEOK-Anteils am 10.09.2026 auf 95,72 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 96,11 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte ONEOK einen Börsenwert von 60,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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