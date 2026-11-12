Organon & Company Aktie
WKN DE: A3CPKP / ISIN: US68622V1061
|Hochrechnung
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12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Organon Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Organon Company von vor 3 Jahren eingefahren
Die Organon Company-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Organon Company-Papier letztlich bei 11,12 USD. Bei einem Organon Company-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 899,281 Organon Company-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 491,01 USD, da sich der Wert einer Organon Company-Aktie am 11.11.2026 auf 13,89 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 24,91 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Organon Company belief sich jüngst auf 3,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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