So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Organon Company-Aktie Investoren gebracht.

Am 19.11.2021 wurden Organon Company-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Organon Company-Anteile bei 31,25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,200 Organon Company-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44,54 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 55,46 Prozent verringert.

Der Marktwert von Organon Company betrug jüngst 3,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at