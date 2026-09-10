S&P 500-Wert Organon Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Organon Company-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Organon Company-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Organon Company-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Organon Company-Papier bei 10,26 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Organon Company-Aktie investierten, hätten nun 974,659 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 13 323,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,67 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 33,24 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Organon Company zuletzt 3,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at