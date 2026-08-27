S&P 500-Wert Organon Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Organon Company-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Organon Company gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Organon Company-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Organon Company-Papier an diesem Tag 34,25 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Organon Company-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,920 Organon Company-Aktien. Die gehaltenen Organon Company-Aktien wären am 26.08.2026 40,20 USD wert, da der Schlussstand 13,77 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 59,80 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Organon Company zuletzt 3,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at