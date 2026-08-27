Organon & Company Aktie

Organon & Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CPKP / ISIN: US68622V1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 27.08.2026 16:03:34

S&P 500-Wert Organon Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Organon Company-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Organon Company gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Organon Company-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Organon Company-Papier an diesem Tag 34,25 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Organon Company-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,920 Organon Company-Aktien. Die gehaltenen Organon Company-Aktien wären am 26.08.2026 40,20 USD wert, da der Schlussstand 13,77 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 59,80 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Organon Company zuletzt 3,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Organon & Company

mehr Nachrichten

Analysen zu Organon & Company

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Organon & Company 11,80 0,00% Organon & Company

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:25 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen