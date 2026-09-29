Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
|Lohnender Packaging-Einstieg?
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29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Packaging von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Packaging-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 79,72 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Packaging-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,544 Packaging-Anteilen. Die gehaltenen Packaging-Papiere wären am 28.09.2026 2 941,80 USD wert, da der Schlussstand 234,52 USD betrug. Mit einer Performance von +194,18 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Packaging wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,09 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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