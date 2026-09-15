Packaging Aktie

Packaging für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 932483 / ISIN: US6951561090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Packaging-Einstieg? 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Packaging-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Packaging-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Packaging-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Packaging-Papier an diesem Tag bei 149,75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 66,778 Packaging-Aktien im Depot. Die gehaltenen Packaging-Papiere wären am 14.09.2026 15 576,63 USD wert, da der Schlussstand 233,26 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 55,77 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Packaging eine Börsenbewertung in Höhe von 20,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Packaging Corp. of America

mehr Nachrichten

Analysen zu Packaging Corp. of America

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Packaging Corp. of America 199,10 -1,53% Packaging Corp. of America

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und KI-Bedenken belasten: ATX und DAX schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche gaben im Dienstagshandel etwas nach. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen