S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Packaging-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Packaging-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Packaging-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Packaging-Papier an diesem Tag bei 149,75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 66,778 Packaging-Aktien im Depot. Die gehaltenen Packaging-Papiere wären am 14.09.2026 15 576,63 USD wert, da der Schlussstand 233,26 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 55,77 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Packaging eine Börsenbewertung in Höhe von 20,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at