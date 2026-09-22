Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
|Lohnender Packaging-Einstieg?
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22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Packaging-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Packaging-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Packaging-Papier bei 140,74 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,711 Packaging-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 238,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169,33 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 69,33 Prozent.
Insgesamt war Packaging zuletzt 20,73 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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