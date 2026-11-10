S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Packaging von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Packaging-Aktie gebracht.

Am 10.11.2023 wurde die Packaging-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 155,63 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 6,425 Packaging-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 254,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 634,71 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 63,47 Prozent gesteigert.

Der Packaging-Wert an der Börse wurde auf 22,13 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at