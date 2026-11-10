Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
|Packaging-Performance
|
10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Packaging von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 10.11.2023 wurde die Packaging-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 155,63 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 6,425 Packaging-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 254,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 634,71 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 63,47 Prozent gesteigert.
Der Packaging-Wert an der Börse wurde auf 22,13 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Packaging Corp. of America
Analysen zu Packaging Corp. of America
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Packaging Corp. of America
|226,70
|0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.