S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Packaging von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Packaging-Investment gewesen.

Die Packaging-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 212,93 USD. Bei einem Packaging-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46,964 Packaging-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 229,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 769,27 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,69 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Packaging belief sich jüngst auf 20,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at