Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
|Langfristige Performance
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Packaging-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 17.11.2021 wurde das Packaging-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Packaging-Aktie bei 134,59 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 74,300 Packaging-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 609,85 USD, da sich der Wert eines Packaging-Papiers am 16.11.2026 auf 250,47 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +86,10 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Packaging belief sich zuletzt auf 22,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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