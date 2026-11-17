Anleger, die vor Jahren in Packaging-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 17.11.2021 wurde das Packaging-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Packaging-Aktie bei 134,59 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 74,300 Packaging-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 609,85 USD, da sich der Wert eines Packaging-Papiers am 16.11.2026 auf 250,47 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +86,10 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Packaging belief sich zuletzt auf 22,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at