Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
|Lohnender Packaging-Einstieg?
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08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Packaging von vor einem Jahr verdient
Die Packaging-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 215,93 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Packaging-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,631 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 237,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 098,74 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 098,74 USD, was einer positiven Performance von 9,87 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Packaging eine Börsenbewertung in Höhe von 21,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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