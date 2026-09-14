S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Palantir-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 14.09.2023 wurden Palantir-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Palantir-Anteile bei 15,83 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 63,171 Palantir-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 167,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 564,12 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 956,41 Prozent.

Der Börsenwert von Palantir belief sich jüngst auf 400,83 Mrd. USD. Die Palantir-Aktie wurde am 30.09.2020 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Palantir-Aktie bei 10,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at