Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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Investmentbeispiel 05.10.2026 16:03:41

S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Palantir-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 05.10.2025 wurde die Palantir-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Palantir-Aktie 173,07 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Palantir-Aktie investiert, befänden sich nun 5,778 Palantir-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 1 090,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 188,75 USD belief. Damit wäre die Investition 9,06 Prozent mehr wert.

Der Palantir-Wert an der Börse wurde auf 454,02 Mrd. USD beziffert. Am 30.09.2020 wagte die Palantir-Aktie an der Börse NAS den Sprung aufs Parkett. Das Palantir-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 10,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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