Palo Alto Networks Aktie

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WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057

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Rentable Palo Alto Networks-Anlage? 28.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palo Alto Networks von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Palo Alto Networks-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Palo Alto Networks-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Palo Alto Networks-Aktie bei 202,37 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Palo Alto Networks-Aktie investiert, befänden sich nun 49,414 Palo Alto Networks-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 374,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 517,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85,18 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Palo Alto Networks betrug jüngst 306,08 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Palo Alto Networks-Aktie fand am 20.07.2012 an der Börse NAS statt. Den ersten Handelstag begann der Palo Alto Networks-Anteilsschein bei 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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