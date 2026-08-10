S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Palo Alto Networks-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Palo Alto Networks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 107,03 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Palo Alto Networks-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,343 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 363,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 399,61 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 239,96 Prozent vermehrt.

Der Palo Alto Networks-Wert an der Börse wurde auf 296,37 Mrd. USD beziffert. Am 20.07.2012 fand der erste Handelstag des Palo Alto Networks-Papiers an der Börse NAS statt. Damals wurde der erste Kurs der Palo Alto Networks-Aktie bei 42,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at