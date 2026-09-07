Palo Alto Networks Aktie

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WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057

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Palo Alto Networks-Investition im Blick 07.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Palo Alto Networks-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Palo Alto Networks-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Palo Alto Networks-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 122,72 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Palo Alto Networks-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81,486 Palo Alto Networks-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Palo Alto Networks-Aktie auf 333,26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 156,13 USD wert. Das entspricht einem Plus von 171,56 Prozent.

Palo Alto Networks war somit zuletzt am Markt 271,86 Mrd. USD wert. Das Palo Alto Networks-Papier wurde am 20.07.2012 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Palo Alto Networks-Anteilsschein bei 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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