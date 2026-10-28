Parker Hannifin Aktie
WKN: 855950 / ISIN: US7010941042
|Parker Hannifin-Investmentbeispiel
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28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Parker Hannifin-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Parker Hannifin-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Parker Hannifin-Aktie betrug an diesem Tag 121,96 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,820 Parker Hannifin-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 738,55 USD, da sich der Wert einer Parker Hannifin-Aktie am 27.10.2026 auf 900,73 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 638,55 Prozent zugenommen.
Der Parker Hannifin-Wert an der Börse wurde auf 113,75 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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