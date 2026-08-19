Parker Hannifin Aktie
WKN: 855950 / ISIN: US7010941042
|Lukrative Parker Hannifin-Anlage?
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Parker Hannifin-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Parker Hannifin-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Parker Hannifin-Aktie letztlich bei 397,76 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Parker Hannifin-Aktie investiert hat, hat nun 25,141 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 1 041,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 192,93 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 161,93 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Parker Hannifin eine Börsenbewertung in Höhe von 133,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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