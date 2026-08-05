S&P 500-Wert Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Parker Hannifin von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Parker Hannifin-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Parker Hannifin-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 121,11 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,826 Parker Hannifin-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.08.2026 819,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 992,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 719,63 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Parker Hannifin belief sich jüngst auf 125,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at