Parker Hannifin Aktie
WKN: 855950 / ISIN: US7010941042
|Investmentbeispiel
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12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Wert Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Parker Hannifin von vor einem Jahr abgeworfen
Am 12.08.2025 wurden Parker Hannifin-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Parker Hannifin-Papier bei 752,04 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,330 Parker Hannifin-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 061,33 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 411,27 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,13 Prozent zugenommen.
Parker Hannifin wurde jüngst mit einem Börsenwert von 133,90 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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