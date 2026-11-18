Bei einem frühen Investment in Parker Hannifin-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Parker Hannifin-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Parker Hannifin-Aktie betrug an diesem Tag 332,30 USD. Bei einem Parker Hannifin-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,301 Parker Hannifin-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Parker Hannifin-Anteile wären am 17.11.2026 277,11 USD wert, da der Schlussstand 920,84 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 177,11 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Parker Hannifin belief sich jüngst auf 117,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at