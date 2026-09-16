Parker Hannifin Aktie
WKN: 855950 / ISIN: US7010941042
|Langfristige Investition
|
16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Wert Parker Hannifin-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Parker Hannifin von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Parker Hannifin-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 392,12 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,255 Parker Hannifin-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 925,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 235,90 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +135,90 Prozent.
Parker Hannifin wurde am Markt mit 116,92 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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