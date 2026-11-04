Parker Hannifin Aktie
WKN: 855950 / ISIN: US7010941042
|Performance unter der Lupe
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04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Wert Parker Hannifin-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Parker Hannifin von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Parker Hannifin-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 768,99 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,300 Parker Hannifin-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 1 228,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 944,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,89 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Parker Hannifin belief sich zuletzt auf 117,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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