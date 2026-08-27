S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem PayPal-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 61,19 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die PayPal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 163,425 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 101,32 USD, da sich der Wert eines PayPal-Papiers am 26.08.2026 auf 61,81 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1,01 Prozent.

PayPal erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 53,27 Mrd. USD. Die PayPal-Aktie wurde am 20.07.2015 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines PayPal-Anteils bei 40,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at