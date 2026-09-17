PayPal Aktie

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WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038

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Profitabler PayPal-Einstieg? 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen PayPal-Einstiegs gewesen.

Am 17.09.2025 wurde die PayPal-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 68,62 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die PayPal-Aktie investiert hat, hat nun 145,730 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 52,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 681,43 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 23,19 Prozent vermindert.

PayPal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 46,06 Mrd. USD gelistet. Die Erstnotiz des PayPal-Anteils fand am 20.07.2015 an der Börse NAS statt. Die PayPal-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 40,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com

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